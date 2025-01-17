CoinW 價格 (CWT)

USD

CoinW (CWT) 實時價格圖表

$0.04563607
$0.04563607$0.04563607
-0.10%(1D)

今天 CoinW (CWT) 的價格

今天 CoinW (CWT) 的實時價格爲 0.04563607 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CWT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CoinW 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 800.46K USD
- CoinW 當天價格變化爲 -0.18%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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CoinW (CWT) 價格表現 USD

今天內，CoinW 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，CoinW 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0060087324
在過去60天內，CoinW 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0032407998
在過去90天內，CoinW 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00818366197499975

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.18%
30天$ -0.0060087324-13.16%
60天$ +0.0032407998+7.10%
90天$ +0.00818366197499975+21.85%

CoinW (CWT) 價格分析

CoinW 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0448233
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$ 0.04699612
$ 0.04699612$ 0.04699612

$ 0.12883
$ 0.12883$ 0.12883

+0.12%

-0.18%

+0.78%

CoinW (CWT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 800.46K
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什麼是CoinW (CWT)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

CoinW (CWT) 資源

官網

大家還在問：關於 CoinW (CWT) 的其他問題

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CWT 兌換爲當地貨幣

1 CWT 兌換 AUD
A$0.073017712
1 CWT 兌換 GBP
0.0369652167
1 CWT 兌換 EUR
0.0442669879
1 CWT 兌換 USD
$0.04563607
1 CWT 兌換 MYR
RM0.205362315
1 CWT 兌換 TRY
1.6168859601
1 CWT 兌換 JPY
¥7.0895634745
1 CWT 兌換 RUB
4.7059915384
1 CWT 兌換 INR
3.9525400227
1 CWT 兌換 IDR
Rp748.1321753808
1 CWT 兌換 PHP
2.6733609806
1 CWT 兌換 EGP
￡E.2.2996015673
1 CWT 兌換 BRL
R$0.2756418628
1 CWT 兌換 CAD
C$0.0652595801
1 CWT 兌換 BDT
5.5484333906
1 CWT 兌換 NGN
71.0841117141
1 CWT 兌換 UAH
1.9249294326
1 CWT 兌換 VES
Bs2.46434778
1 CWT 兌換 PKR
Rs12.7329198907
1 CWT 兌換 KZT
24.209935135
1 CWT 兌換 THB
฿1.5758134971
1 CWT 兌換 TWD
NT$1.5018830637
1 CWT 兌換 CHF
Fr0.0415288237
1 CWT 兌換 HKD
HK$0.3550486246
1 CWT 兌換 MAD
.د.م0.4586425035