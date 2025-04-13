Cointel 價格 (COLS)
今天 Cointel (COLS) 的實時價格爲 0.02915014 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。COLS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Cointel 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.39M USD
- Cointel 當天價格變化爲 +0.70%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Cointel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00020364。
在過去30天內，Cointel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Cointel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Cointel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00020364
|+0.70%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Cointel 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.95%
+0.70%
+9.53%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 COLS 兌換 VND
₫747.43873974
|1 COLS 兌換 AUD
A$0.0463487226
|1 COLS 兌換 GBP
￡0.0221541064
|1 COLS 兌換 EUR
€0.0256521232
|1 COLS 兌換 USD
$0.02915014
|1 COLS 兌換 MYR
RM0.1288436188
|1 COLS 兌換 TRY
₺1.1053733088
|1 COLS 兌換 JPY
¥4.1833365914
|1 COLS 兌換 RUB
₽2.4247086452
|1 COLS 兌換 INR
₹2.5057460344
|1 COLS 兌換 IDR
Rp485.8354723324
|1 COLS 兌換 KRW
₩41.406316363
|1 COLS 兌換 PHP
₱1.6668050052
|1 COLS 兌換 EGP
￡E.1.4948191792
|1 COLS 兌換 BRL
R$0.1708198204
|1 COLS 兌換 CAD
C$0.0402271932
|1 COLS 兌換 BDT
৳3.534454475
|1 COLS 兌換 NGN
₦46.3434755748
|1 COLS 兌換 UAH
₴1.2041922834
|1 COLS 兌換 VES
Bs2.06965994
|1 COLS 兌換 PKR
Rs8.1559176706
|1 COLS 兌換 KZT
₸15.0333102008
|1 COLS 兌換 THB
฿0.9756551858
|1 COLS 兌換 TWD
NT$0.9435900318
|1 COLS 兌換 AED
د.إ0.1069810138
|1 COLS 兌換 CHF
Fr0.0236116134
|1 COLS 兌換 HKD
HK$0.225913585
|1 COLS 兌換 MAD
.د.م0.2705132992
|1 COLS 兌換 MXN
$0.591747842