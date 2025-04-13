Cointel 圖標

Cointel 價格 (COLS)

USD

Cointel (COLS) 實時價格圖表

$0.02915014
$0.02915014$0.02915014
+0.70%(1D)

今天 Cointel (COLS) 的價格

今天 Cointel (COLS) 的實時價格爲 0.02915014 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。COLS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Cointel 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.39M USD
- Cointel 當天價格變化爲 +0.70%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Cointel (COLS) 價格表現 USD

今天內，Cointel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00020364
在過去30天內，Cointel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Cointel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Cointel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00020364+0.70%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Cointel (COLS) 價格分析

Cointel 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02853437
$ 0.02853437$ 0.02853437

$ 0.02927813
$ 0.02927813$ 0.02927813

$ 0.04323066
$ 0.04323066$ 0.04323066

+1.95%

+0.70%

+9.53%

Cointel (COLS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

0.00
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什麼是Cointel (COLS)

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Cointel (COLS) 資源

官網

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COLS 兌換爲當地貨幣

1 COLS 兌換 VND
747.43873974
1 COLS 兌換 AUD
A$0.0463487226
1 COLS 兌換 GBP
0.0221541064
1 COLS 兌換 EUR
0.0256521232
1 COLS 兌換 USD
$0.02915014
1 COLS 兌換 MYR
RM0.1288436188
1 COLS 兌換 TRY
1.1053733088
1 COLS 兌換 JPY
¥4.1833365914
1 COLS 兌換 RUB
2.4247086452
1 COLS 兌換 INR
2.5057460344
1 COLS 兌換 IDR
Rp485.8354723324
1 COLS 兌換 KRW
41.406316363
1 COLS 兌換 PHP
1.6668050052
1 COLS 兌換 EGP
￡E.1.4948191792
1 COLS 兌換 BRL
R$0.1708198204
1 COLS 兌換 CAD
C$0.0402271932
1 COLS 兌換 BDT
3.534454475
1 COLS 兌換 NGN
46.3434755748
1 COLS 兌換 UAH
1.2041922834
1 COLS 兌換 VES
Bs2.06965994
1 COLS 兌換 PKR
Rs8.1559176706
1 COLS 兌換 KZT
15.0333102008
1 COLS 兌換 THB
฿0.9756551858
1 COLS 兌換 TWD
NT$0.9435900318
1 COLS 兌換 AED
د.إ0.1069810138
1 COLS 兌換 CHF
Fr0.0236116134
1 COLS 兌換 HKD
HK$0.225913585
1 COLS 兌換 MAD
.د.م0.2705132992
1 COLS 兌換 MXN
$0.591747842