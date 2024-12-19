CoinEx 價格 (CET)
今天 CoinEx (CET) 的實時價格爲 0.091414 USD。目前其市值爲 $ 251.80M USD。CET 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CoinEx 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 341.86K USD
- CoinEx 當天價格變化爲 -1.08%
- 其循環供應量爲 2.75B USD
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今天內，CoinEx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00100418848279189。
在過去30天內，CoinEx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0053031181。
在過去60天內，CoinEx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0031062020。
在過去90天內，CoinEx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00355502100044107。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00100418848279189
|-1.08%
|30天
|$ -0.0053031181
|-5.80%
|60天
|$ -0.0031062020
|-3.39%
|90天
|$ +0.00355502100044107
|+4.05%
CoinEx 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.05%
-1.08%
-2.48%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Issued in January 2018，CoinEx Token（CET）is the native token of CoinEx Chain. CoinEx Chain presents a public chain dedicated for the decentralized exchange (DEX) with the mainnet launched in November 2019 officially.
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|1 CET 兌換 AUD
A$0.1462624
|1 CET 兌換 GBP
￡0.07221706
|1 CET 兌換 EUR
€0.08775744
|1 CET 兌換 USD
$0.091414
|1 CET 兌換 MYR
RM0.411363
|1 CET 兌換 TRY
₺3.20588898
|1 CET 兌換 JPY
¥14.35291214
|1 CET 兌換 RUB
₽9.45129346
|1 CET 兌換 INR
₹7.78298796
|1 CET 兌換 IDR
Rp1,498.58992416
|1 CET 兌換 PHP
₱5.3979967
|1 CET 兌換 EGP
￡E.4.65480088
|1 CET 兌換 BRL
R$0.5759082
|1 CET 兌換 CAD
C$0.13072202
|1 CET 兌換 BDT
৳10.923973
|1 CET 兌換 NGN
₦142.1670528
|1 CET 兌換 UAH
₴3.83664558
|1 CET 兌換 VES
Bs4.5707
|1 CET 兌換 PKR
Rs25.43503136
|1 CET 兌換 KZT
₸47.78484022
|1 CET 兌換 THB
฿3.15195472
|1 CET 兌換 TWD
NT$2.98375296
|1 CET 兌換 CHF
Fr0.08135846
|1 CET 兌換 HKD
HK$0.71028678
|1 CET 兌換 MAD
.د.م0.91231172