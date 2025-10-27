CoinBuck（BUCK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00009294 $ 0.00009294 $ 0.00009294 24H最低價 $ 0.00009701 $ 0.00009701 $ 0.00009701 24H最高價 24H最低價 $ 0.00009294$ 0.00009294 $ 0.00009294 24H最高價 $ 0.00009701$ 0.00009701 $ 0.00009701 歷史最高 $ 0.00055081$ 0.00055081 $ 0.00055081 最低價 $ 0.00000853$ 0.00000853 $ 0.00000853 漲跌幅（1H） -2.83% 漲跌幅（1D） -2.39% 漲跌幅（7D） +0.02% 漲跌幅（7D） +0.02%

CoinBuck（BUCK）目前實時價格為 $0.00009288。過去 24 小時內，BUCK 的交易價格在 $ 0.00009294 至 $ 0.00009701 之間波動，市場活躍度顯著。BUCK 的歷史最高價為 $ 0.00055081，歷史最低價為 $ 0.00000853。

從短期表現來看，BUCK 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.83%，過去 24 小時內變動為 -2.39%，過去 7 天內累計變動為 +0.02%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CoinBuck（BUCK）市場資訊

市值 $ 928.79K$ 928.79K $ 928.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 928.79K$ 928.79K $ 928.79K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

CoinBuck 的目前市值為 $ 928.79K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BUCK 的流通量為 10.00B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 928.79K。