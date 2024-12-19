CoinBot 價格 (COINBT)

USD

CoinBot (COINBT) 實時價格圖表

$0.406847
$0.406847$0.406847
0.00%(1D)

今天 CoinBot (COINBT) 的價格

今天 CoinBot (COINBT) 的實時價格爲 0.406847 USD。目前其市值爲 $ 406.85K USD。COINBT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CoinBot 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.78K USD
- CoinBot 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 1.00M USD

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CoinBot (COINBT) 價格表現 USD

今天內，CoinBot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，CoinBot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0221153078
在過去60天內，CoinBot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1765490993
在過去90天內，CoinBot 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0221153078-5.43%
60天$ -0.1765490993-43.39%
90天$ 0--

CoinBot (COINBT) 價格分析

CoinBot 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

$ 8.73
$ 8.73$ 8.73

--

--

-10.85%

CoinBot (COINBT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 406.85K
$ 406.85K$ 406.85K

$ 5.78K
$ 5.78K$ 5.78K

1.00M
1.00M 1.00M

什麼是CoinBot (COINBT)

Project is a Telegram trading bot that uses THORChain backend to unlock cross-chain swaps.

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CoinBot (COINBT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 CoinBot (COINBT) 的其他問題

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COINBT 兌換爲當地貨幣

1 COINBT 兌換 AUD
A$0.64688673
1 COINBT 兌換 GBP
0.32140913
1 COINBT 兌換 EUR
0.39057312
1 COINBT 兌換 USD
$0.406847
1 COINBT 兌換 MYR
RM1.8308115
1 COINBT 兌換 TRY
14.27626123
1 COINBT 兌換 JPY
¥64.02958086
1 COINBT 兌換 RUB
42.00695275
1 COINBT 兌換 INR
34.61861123
1 COINBT 兌換 IDR
Rp6,669.62188368
1 COINBT 兌換 PHP
24.02431535
1 COINBT 兌換 EGP
￡E.20.71258077
1 COINBT 兌換 BRL
R$2.50617752
1 COINBT 兌換 CAD
C$0.58179121
1 COINBT 兌換 BDT
48.62228497
1 COINBT 兌換 NGN
631.74795313
1 COINBT 兌換 UAH
17.07943706
1 COINBT 兌換 VES
Bs20.34235
1 COINBT 兌換 PKR
Rs113.22958857
1 COINBT 兌換 KZT
213.45227855
1 COINBT 兌換 THB
฿14.06063232
1 COINBT 兌換 TWD
NT$13.27948608
1 COINBT 兌換 CHF
Fr0.36209383
1 COINBT 兌換 HKD
HK$3.16120119
1 COINBT 兌換 MAD
.د.م4.08067541