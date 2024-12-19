Coinbase Wrapped Staked ETH 圖標

Coinbase Wrapped Staked ETH 價格 (CBETH)

USD

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) 實時價格圖表

$4,020
$4,020$4,020
-4.30%(1D)

今天 Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) 的價格

今天 Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) 的實時價格爲 4,016.38 USD。目前其市值爲 $ 668.94M USD。CBETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Coinbase Wrapped Staked ETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 13.39M USD
- Coinbase Wrapped Staked ETH 當天價格變化爲 -4.47%
- 其循環供應量爲 166.32K USD

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Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) 價格表現 USD

今天內，Coinbase Wrapped Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -188.035870952194
在過去30天內，Coinbase Wrapped Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +774.8127182160
在過去60天內，Coinbase Wrapped Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,618.3874685840
在過去90天內，Coinbase Wrapped Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,262.0215166715924

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -188.035870952194-4.47%
30天$ +774.8127182160+19.29%
60天$ +1,618.3874685840+40.29%
90天$ +1,262.0215166715924+45.82%

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) 價格分析

Coinbase Wrapped Staked ETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,862.89
$ 3,862.89$ 3,862.89

$ 4,218.75
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$ 4,434.57
$ 4,434.57$ 4,434.57

+0.79%

-4.47%

-5.67%

Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 668.94M
$ 668.94M$ 668.94M

$ 13.39M
$ 13.39M$ 13.39M

166.32K
166.32K 166.32K

什麼是Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)

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Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) 的其他問題

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CBETH 兌換爲當地貨幣

1 CBETH 兌換 AUD
A$6,426.208
1 CBETH 兌換 GBP
3,172.9402
1 CBETH 兌換 EUR
3,855.7248
1 CBETH 兌換 USD
$4,016.38
1 CBETH 兌換 MYR
RM18,073.71
1 CBETH 兌換 TRY
140,854.4466
1 CBETH 兌換 JPY
¥630,411.0048
1 CBETH 兌換 RUB
415,333.8558
1 CBETH 兌換 INR
341,954.5932
1 CBETH 兌換 IDR
Rp65,842,284.5472
1 CBETH 兌換 PHP
237,167.239
1 CBETH 兌換 EGP
￡E.204,514.0696
1 CBETH 兌換 BRL
R$25,303.194
1 CBETH 兌換 CAD
C$5,743.4234
1 CBETH 兌換 BDT
479,957.41
1 CBETH 兌換 NGN
6,246,274.176
1 CBETH 兌換 UAH
168,567.4686
1 CBETH 兌換 VES
Bs200,819
1 CBETH 兌換 PKR
Rs1,117,517.5712
1 CBETH 兌換 KZT
2,099,482.3174
1 CBETH 兌換 THB
฿138,484.7824
1 CBETH 兌換 TWD
NT$131,094.6432
1 CBETH 兌換 CHF
Fr3,574.5782
1 CBETH 兌換 HKD
HK$31,207.2726
1 CBETH 兌換 MAD
.د.م40,083.4724