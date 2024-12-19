今天 Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) 的價格

今天 Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) 的實時價格爲 4,016.38 USD。目前其市值爲 $ 668.94M USD。CBETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Coinbase Wrapped Staked ETH 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 13.39M USD

- Coinbase Wrapped Staked ETH 當天價格變化爲 -4.47%

- 其循環供應量爲 166.32K USD

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