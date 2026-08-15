Coinbase Wrapped LTC 今日價格

Coinbase Wrapped LTC (CBLTC) 今日實時價格為 $ 43.72，過去 24 小時內變化了 2.70%。目前 CBLTC 兌 USD 的匯率為 $ 43.72 每 CBLTC。

Coinbase Wrapped LTC 目前市值在 $ 3,559,265 排名第 #-，流通供應量為 81.42K CBLTC。過去 24 小時內，CBLTC 的交易價格在 $ 43.37（低點）和 $ 44.93（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 135.04，而歷史最低價為 $ 30.22。

短期表現方面，CBLTC 在過去一小時內波動了 -0.21%，過去7 天內波動了 -3.72%。過去一天，總交易量達到 $ 80.80K。

Coinbase Wrapped LTC（CBLTC）市場資訊

市值 $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M 成交量（24H） $ 80.80K$ 80.80K $ 80.80K 完全稀釋市值 $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M 流通量 81.42K 81.42K 81.42K 總供應量 81,415.67108149 81,415.67108149 81,415.67108149

Coinbase Wrapped LTC 的目前市值為 $ 3.56M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 80.80K。CBLTC 的流通量為 81.42K，總供應量是 81415.67108149，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.56M。