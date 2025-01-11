Coinbase Tokenized Stock Defichain 圖標

Coinbase Tokenized Stock Defichain 價格 (DCOIN)

USD

Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN) 實時價格圖表

$7.99
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-0.70%(1D)

今天 Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN) 的價格

今天 Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN) 的實時價格爲 7.99 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DCOIN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Coinbase Tokenized Stock Defichain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Coinbase Tokenized Stock Defichain 當天價格變化爲 -0.75%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN) 價格表現 USD

今天內，Coinbase Tokenized Stock Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.060700343957083
在過去30天內，Coinbase Tokenized Stock Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6.2369900050
在過去60天內，Coinbase Tokenized Stock Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -3.1971561530
在過去90天內，Coinbase Tokenized Stock Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6.682011795991683

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.060700343957083-0.75%
30天$ -6.2369900050-78.05%
60天$ -3.1971561530-40.01%
90天$ -6.682011795991683-45.54%

Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN) 價格分析

Coinbase Tokenized Stock Defichain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 7.97
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$ 8.13
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$ 227.35
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+0.16%

-0.75%

-34.80%

Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN)

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Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN) 資源

官網

大家還在問：關於 Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN) 的其他問題

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DCOIN 兌換爲當地貨幣

1 DCOIN 兌換 AUD
A$12.9438
1 DCOIN 兌換 GBP
6.4719
1 DCOIN 兌換 EUR
7.7503
1 DCOIN 兌換 USD
$7.99
1 DCOIN 兌換 MYR
RM35.8751
1 DCOIN 兌換 TRY
283.0058
1 DCOIN 兌換 JPY
¥1,259.7833
1 DCOIN 兌換 RUB
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1 DCOIN 兌換 INR
688.6581
1 DCOIN 兌換 IDR
Rp130,983.5856
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1 DCOIN 兌換 EGP
￡E.403.7347
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Bs423.47
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