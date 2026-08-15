Coinbase Global Inc ST0x 今日價格

Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN) 今日實時價格為 $ 149.84，過去 24 小時內變化了 2.57%。目前 WTCOIN 兌 USD 的匯率為 $ 149.84 每 WTCOIN。

Coinbase Global Inc ST0x 目前市值在 $ 32,628 排名第 #-，流通供應量為 224.35 WTCOIN。過去 24 小時內，WTCOIN 的交易價格在 $ 148.55（低點）和 $ 153.92（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 216.41，而歷史最低價為 $ 139.9。

短期表現方面，WTCOIN 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 -2.51%。過去一天，總交易量達到 $ 5.40K。

Coinbase Global Inc ST0x（WTCOIN）市場資訊

市值 $ 32.63K$ 32.63K $ 32.63K 成交量（24H） $ 5.40K$ 5.40K $ 5.40K 完全稀釋市值 $ 33.62K$ 33.62K $ 33.62K 流通量 224.35 224.35 224.35 總供應量 224.3512847496416 224.3512847496416 224.3512847496416

Coinbase Global Inc ST0x 的目前市值為 $ 32.63K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.40K。WTCOIN 的流通量為 224.35，總供應量是 224.3512847496416，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 33.62K。