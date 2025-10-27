CoinbarPay（CBPAY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00137281$ 0.00137281 $ 0.00137281 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.28% 漲跌幅（1D） +1.17% 漲跌幅（7D） +6.19% 漲跌幅（7D） +6.19%

CoinbarPay（CBPAY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，CBPAY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CBPAY 的歷史最高價為 $ 0.00137281，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，CBPAY 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.28%，過去 24 小時內變動為 +1.17%，過去 7 天內累計變動為 +6.19%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CoinbarPay（CBPAY）市場資訊

市值 $ 500.89K$ 500.89K $ 500.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.44M$ 5.44M $ 5.44M 流通量 3.68B 3.68B 3.68B 總供應量 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

CoinbarPay 的目前市值為 $ 500.89K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CBPAY 的流通量為 3.68B，總供應量是 40000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.44M。