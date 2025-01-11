Coin98 Dollar 價格 (CUSD)
今天 Coin98 Dollar (CUSD) 的實時價格爲 1.11 USD。目前其市值爲 $ 50.55K USD。CUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Coin98 Dollar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 85.32 USD
- Coin98 Dollar 當天價格變化爲 +2.00%
- 其循環供應量爲 45.52K USD
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今天內，Coin98 Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02171372。
在過去30天內，Coin98 Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0689611920。
在過去60天內，Coin98 Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1467165810。
在過去90天內，Coin98 Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1440016201686983。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02171372
|+2.00%
|30天
|$ -0.0689611920
|-6.21%
|60天
|$ +0.1467165810
|+13.22%
|90天
|$ +0.1440016201686983
|+14.91%
Coin98 Dollar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.20%
+2.00%
-3.47%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi. In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum).
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|1 CUSD 兌換 AUD
A$1.7982
|1 CUSD 兌換 GBP
￡0.8991
|1 CUSD 兌換 EUR
€1.0767
|1 CUSD 兌換 USD
$1.11
|1 CUSD 兌換 MYR
RM4.9839
|1 CUSD 兌換 TRY
₺39.3162
|1 CUSD 兌換 JPY
¥175.0137
|1 CUSD 兌換 RUB
₽112.8093
|1 CUSD 兌換 INR
₹95.6709
|1 CUSD 兌換 IDR
Rp18,196.7184
|1 CUSD 兌換 PHP
₱65.49
|1 CUSD 兌換 EGP
￡E.56.0883
|1 CUSD 兌換 BRL
R$6.7932
|1 CUSD 兌換 CAD
C$1.5984
|1 CUSD 兌換 BDT
৳135.3978
|1 CUSD 兌換 NGN
₦1,720.9218
|1 CUSD 兌換 UAH
₴46.9308
|1 CUSD 兌換 VES
Bs58.83
|1 CUSD 兌換 PKR
Rs309.1017
|1 CUSD 兌換 KZT
₸585.747
|1 CUSD 兌換 THB
฿38.4948
|1 CUSD 兌換 TWD
NT$36.7521
|1 CUSD 兌換 CHF
Fr1.0101
|1 CUSD 兌換 HKD
HK$8.6358
|1 CUSD 兌換 MAD
.د.م11.1444