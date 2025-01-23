Cogito Finance 價格 (CGV)
今天 Cogito Finance (CGV) 的實時價格爲 0.02382498 USD。目前其市值爲 $ 4.89M USD。CGV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Cogito Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 40.67K USD
- Cogito Finance 當天價格變化爲 -8.33%
- 其循環供應量爲 205.18M USD
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今天內，Cogito Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00216661573927119。
在過去30天內，Cogito Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0074714017。
在過去60天內，Cogito Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0028912137。
在過去90天內，Cogito Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00792781023309822。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00216661573927119
|-8.33%
|30天
|$ -0.0074714017
|-31.35%
|60天
|$ -0.0028912137
|-12.13%
|90天
|$ -0.00792781023309822
|-24.96%
Cogito Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.45%
-8.33%
-15.12%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management.
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|1 CGV 兌換 AUD
A$0.0378817182
|1 CGV 兌換 GBP
￡0.0192982338
|1 CGV 兌換 EUR
€0.0228719808
|1 CGV 兌換 USD
$0.02382498
|1 CGV 兌換 MYR
RM0.1057829112
|1 CGV 兌換 TRY
₺0.849360537
|1 CGV 兌換 JPY
¥3.7255121226
|1 CGV 兌換 RUB
₽2.364629265
|1 CGV 兌換 INR
₹2.0601460206
|1 CGV 兌換 IDR
Rp384.2738171694
|1 CGV 兌換 PHP
₱1.3966203276
|1 CGV 兌換 EGP
￡E.1.1986347438
|1 CGV 兌換 BRL
R$0.1415203812
|1 CGV 兌換 CAD
C$0.0340697214
|1 CGV 兌換 BDT
৳2.9056945608
|1 CGV 兌換 NGN
₦37.1105035974
|1 CGV 兌換 UAH
₴1.00064916
|1 CGV 兌換 VES
Bs1.3103739
|1 CGV 兌換 PKR
Rs6.6419279244
|1 CGV 兌換 KZT
₸12.415197078
|1 CGV 兌換 THB
฿0.8074285722
|1 CGV 兌換 TWD
NT$0.7805063448
|1 CGV 兌換 CHF
Fr0.021442482
|1 CGV 兌換 HKD
HK$0.1853583444
|1 CGV 兌換 MAD
.د.م0.2377733004