CoFiX 圖標

CoFiX 價格 (COFI)

USD

CoFiX (COFI) 實時價格圖表

$0.00373121
$0.00373121$0.00373121
+0.20%(1D)

今天 CoFiX (COFI) 的價格

今天 CoFiX (COFI) 的實時價格爲 0.00373121 USD。目前其市值爲 $ 50.21K USD。COFI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CoFiX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.02 USD
- CoFiX 當天價格變化爲 +0.28%
- 其循環供應量爲 13.46M USD

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CoFiX (COFI) 價格表現 USD

今天內，CoFiX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，CoFiX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005552958
在過去60天內，CoFiX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002331118
在過去90天內，CoFiX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000098546229105271

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.28%
30天$ -0.0005552958-14.88%
60天$ -0.0002331118-6.24%
90天$ -0.000098546229105271-2.57%

CoFiX (COFI) 價格分析

CoFiX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00371815
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$ 0.00373606
$ 0.00373606$ 0.00373606

$ 9.2
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-0.00%

+0.28%

+0.36%

CoFiX (COFI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 50.21K
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$ 2.02
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13.46M
13.46M 13.46M

什麼是CoFiX (COFI)

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CoFiX (COFI) 資源

官網

大家還在問：關於 CoFiX (COFI) 的其他問題

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COFI 兌換爲當地貨幣

1 COFI 兌換 AUD
A$0.0060445602
1 COFI 兌換 GBP
0.0030222801
1 COFI 兌換 EUR
0.0036192737
1 COFI 兌換 USD
$0.00373121
1 COFI 兌換 MYR
RM0.0167531329
1 COFI 兌換 TRY
0.1321594582
1 COFI 兌換 JPY
¥0.5882998807
1 COFI 兌換 RUB
0.3792028723
1 COFI 兌換 INR
0.3215929899
1 COFI 兌換 IDR
Rp61.1673672624
1 COFI 兌換 PHP
0.22014139
1 COFI 兌換 EGP
￡E.0.1885380413
1 COFI 兌換 BRL
R$0.0228350052
1 COFI 兌換 CAD
C$0.0053729424
1 COFI 兌換 BDT
0.4551329958
1 COFI 兌換 NGN
5.7847933598
1 COFI 兌換 UAH
0.1577555588
1 COFI 兌換 VES
Bs0.19775413
1 COFI 兌換 PKR
Rs1.0390300487
1 COFI 兌換 KZT
1.968959517
1 COFI 兌換 THB
฿0.1293983628
1 COFI 兌換 TWD
NT$0.1235403631
1 COFI 兌換 CHF
Fr0.0033954011
1 COFI 兌換 HKD
HK$0.0290288138
1 COFI 兌換 MAD
.د.م0.0374613484