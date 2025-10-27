Cofinex（CNX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.171828 24H最高價 $ 0.214412 歷史最高 $ 0.500327 最低價 $ 0.04504196 漲跌幅（1H） +14.77% 漲跌幅（1D） +6.98% 漲跌幅（7D） +28.84%

Cofinex（CNX）目前實時價格為 $0.209682。過去 24 小時內，CNX 的交易價格在 $ 0.171828 至 $ 0.214412 之間波動，市場活躍度顯著。CNX 的歷史最高價為 $ 0.500327，歷史最低價為 $ 0.04504196。

從短期表現來看，CNX 在過去 1 小時內的價格變動為 +14.77%，過去 24 小時內變動為 +6.98%，過去 7 天內累計變動為 +28.84%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Cofinex（CNX）市場資訊

市值 $ 13.63M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 104.84M 流通量 65.00M 總供應量 500,000,000.0

Cofinex 的目前市值為 $ 13.63M, 它過去 24 小時的交易量為 --。CNX 的流通量為 65.00M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 104.84M。