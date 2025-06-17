coffeecoin 圖標

coffeecoin 價格 (COFFEECOIN)

USD

coffeecoin (COFFEECOIN) 實時價格圖表

$0.00012865
$0.00012865$0.00012865
+1.80%(1D)

今天 coffeecoin (COFFEECOIN) 的價格

今天 coffeecoin (COFFEECOIN) 的實時價格爲 0.00012908 USD。目前其市值爲 $ 121.93K USD。COFFEECOIN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
coffeecoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- coffeecoin 當天價格變化爲 +3.88%
- 其循環供應量爲 944.65M USD

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coffeecoin (COFFEECOIN) 價格表現 USD

今天內，coffeecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，coffeecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，coffeecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，coffeecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+3.88%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

coffeecoin (COFFEECOIN) 價格分析

coffeecoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00010597
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$ 0.00015089
$ 0.00015089$ 0.00015089

$ 0.00015089
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+0.78%

+3.88%

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coffeecoin (COFFEECOIN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 121.93K
$ 121.93K$ 121.93K

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944.65M
944.65M 944.65M

什麼是coffeecoin (COFFEECOIN)

CoffeeCoin is a pioneering Web3 project that unites coffee enthusiasts and crypto innovators, creating a vibrant ecosystem where coffee and blockchain technology converge. By bridging on-chain and off-chain experiences, CoffeeCoin connects coffee lovers with exceptional brands, shops, and producers worldwide. The project empowers consumers and businesses through decentralized solutions, fostering a global community passionate about quality coffee and the transformative potential of cryptocurrency.

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coffeecoin (COFFEECOIN) 資源

官網

coffeecoin（COFFEECOIN）代幣經濟

了解 coffeecoin（COFFEECOIN）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 COFFEECOIN 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 coffeecoin (COFFEECOIN) 的其他問題

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COFFEECOIN 兌換爲當地貨幣

1 COFFEECOIN 兌換 VND
3.3967402
1 COFFEECOIN 兌換 AUD
A$0.0001974924
1 COFFEECOIN 兌換 GBP
0.0000942284
1 COFFEECOIN 兌換 EUR
0.0001110088
1 COFFEECOIN 兌換 USD
$0.00012908
1 COFFEECOIN 兌換 MYR
RM0.0005472992
1 COFFEECOIN 兌換 TRY
0.0050831704
1 COFFEECOIN 兌換 JPY
¥0.0187088552
1 COFFEECOIN 兌換 RUB
0.010158596
1 COFFEECOIN 兌換 INR
0.0111434764
1 COFFEECOIN 兌換 IDR
Rp2.1160652352
1 COFFEECOIN 兌換 KRW
0.1768215288
1 COFFEECOIN 兌換 PHP
0.007338198
1 COFFEECOIN 兌換 EGP
￡E.0.0064681988
1 COFFEECOIN 兌換 BRL
R$0.0007060676
1 COFFEECOIN 兌換 CAD
C$0.000174258
1 COFFEECOIN 兌換 BDT
0.0157787392
1 COFFEECOIN 兌換 NGN
0.1995047572
1 COFFEECOIN 兌換 UAH
0.0053606924
1 COFFEECOIN 兌換 VES
Bs0.01316616
1 COFFEECOIN 兌換 PKR
Rs0.036555456
1 COFFEECOIN 兌換 KZT
0.066159954
1 COFFEECOIN 兌換 THB
฿0.0042002632
1 COFFEECOIN 兌換 TWD
NT$0.0038156048
1 COFFEECOIN 兌換 AED
د.إ0.0004737236
1 COFFEECOIN 兌換 CHF
Fr0.0001045548
1 COFFEECOIN 兌換 HKD
HK$0.0010119872
1 COFFEECOIN 兌換 MAD
.د.م0.001174628
1 COFFEECOIN 兌換 MXN
$0.0024434844