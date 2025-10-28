CODE（CODE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00052532 24H最高價 $ 0.0005488 歷史最高 $ 0.01376831 最低價 $ 0.00050144 漲跌幅（1H） +0.72% 漲跌幅（1D） +0.33% 漲跌幅（7D） -3.65%

CODE（CODE）目前實時價格為 $0.00053462。過去 24 小時內，CODE 的交易價格在 $ 0.00052532 至 $ 0.0005488 之間波動，市場活躍度顯著。CODE 的歷史最高價為 $ 0.01376831，歷史最低價為 $ 0.00050144。

從短期表現來看，CODE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.72%，過去 24 小時內變動為 +0.33%，過去 7 天內累計變動為 -3.65%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CODE（CODE）市場資訊

市值 $ 10.58K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 10.58K 流通量 19.78M 總供應量 19,782,349.46535631

CODE 的目前市值為 $ 10.58K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CODE 的流通量為 19.78M，總供應量是 19782349.46535631，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.58K。