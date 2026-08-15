Cocoro 今日價格

Cocoro (COCORO) 今日實時價格為 $ 0.00124829，過去 24 小時內變化了 0.45%。目前 COCORO 兌 USD 的匯率為 $ 0.00124829 每 COCORO。

Cocoro 目前市值在 $ 995,556 排名第 #-，流通供應量為 797.49M COCORO。過去 24 小時內，COCORO 的交易價格在 $ 0.00123729（低點）和 $ 0.00125581（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.082678，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，COCORO 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -6.77%。過去一天，總交易量達到 $ 438.07。

Cocoro（COCORO）市場資訊

市值 $ 995.56K$ 995.56K $ 995.56K 成交量（24H） $ 438.07$ 438.07 $ 438.07 完全稀釋市值 $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M 流通量 797.49M 797.49M 797.49M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cocoro 的目前市值為 $ 995.56K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 438.07。COCORO 的流通量為 797.49M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.25M。