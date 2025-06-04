COCO Community 價格 (COCO)
今天 COCO Community (COCO) 的實時價格爲 0.00626405 USD。目前其市值爲 $ 5.32K USD。COCO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
COCO Community 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- COCO Community 當天價格變化爲 +2.70%
- 其循環供應量爲 848.57K USD
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今天內，COCO Community 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00016497。
在過去30天內，COCO Community 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，COCO Community 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，COCO Community 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00016497
|+2.70%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
COCO Community 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.35%
+2.70%
-11.32%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
COCO Community Token uses a multifaceted approach to solve many problems including, lack of blockchain technology education, breaking the norm of “worthless memes as community tokens”, combining RWAs in $BTC Mining, Token reflection to holders, Token burns and other features to deliver and world class “community-centric project as a Real-Use-Fi. We operate a small scale $BTC Mining farm and profits are shared to holders of our COCO Gang NFTs, Passive Income from Buy/Sell Tax until the next BTC Halving for holders of our COCO Gang NFTs, Sharing of the profits from our e-Commerce Marketplace https://cocomart.io Education via or COCO Blockchain Essentials Course vritually and physically at Norssken House Kigali, Staking income, Membership and Governance plus a Sense of Community.
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|1 COCO 兌換 VND
₫164.83847575
|1 COCO 兌換 AUD
A$0.009646637
|1 COCO 兌換 GBP
￡0.0045727565
|1 COCO 兌換 EUR
€0.0054497235
|1 COCO 兌換 USD
$0.00626405
|1 COCO 兌換 MYR
RM0.026559572
|1 COCO 兌換 TRY
₺0.245049636
|1 COCO 兌換 JPY
¥0.901146233
|1 COCO 兌換 RUB
₽0.4946720285
|1 COCO 兌換 INR
₹0.5368917255
|1 COCO 兌換 IDR
Rp102.689327832
|1 COCO 兌換 KRW
₩8.6281651105
|1 COCO 兌換 PHP
₱0.348907585
|1 COCO 兌換 EGP
￡E.0.3111353635
|1 COCO 兌換 BRL
R$0.0352666015
|1 COCO 兌換 CAD
C$0.0085817485
|1 COCO 兌換 BDT
৳0.765717472
|1 COCO 兌換 NGN
₦9.9114183935
|1 COCO 兌換 UAH
₴0.2602712775
|1 COCO 兌換 VES
Bs0.6013488
|1 COCO 兌換 PKR
Rs1.7620146245
|1 COCO 兌換 KZT
₸3.2090101745
|1 COCO 兌換 THB
฿0.2043959515
|1 COCO 兌換 TWD
NT$0.1879215
|1 COCO 兌換 AED
د.إ0.0229890635
|1 COCO 兌換 CHF
Fr0.005136521
|1 COCO 兌換 HKD
HK$0.049110152
|1 COCO 兌換 MAD
.د.م0.0575666195
|1 COCO 兌換 MXN
$0.120645603