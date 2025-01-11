Coast CST 圖標

Coast CST 價格 (CST)

USD

Coast CST (CST) 實時價格圖表

$0.991417
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0.00%(1D)

今天 Coast CST (CST) 的價格

今天 Coast CST (CST) 的實時價格爲 0.991417 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Coast CST 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 162.78K USD
- Coast CST 當天價格變化爲 -0.02%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Coast CST (CST) 價格表現 USD

今天內，Coast CST 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002540636079759
在過去30天內，Coast CST 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003835792
在過去60天內，Coast CST 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0156904628
在過去90天內，Coast CST 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.011077498793082

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0002540636079759-0.02%
30天$ +0.0003835792+0.04%
60天$ +0.0156904628+1.58%
90天$ +0.011077498793082+1.13%

Coast CST (CST) 價格分析

Coast CST 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.972684
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$ 1.021
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$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

+0.39%

-0.02%

+1.01%

Coast CST (CST) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 162.78K
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什麼是Coast CST (CST)

Coast Stablecoin is a Fiat-backed stablecoin (a PRC-20) with 1:1 collateral held as USD and functions as an avenue for onboarding new users directly onto PulseChain. User's are able to mint CST directly on-chain in a self-custodial manner from the balance of their digital bank account. This is performed at app.0xcoast.com. CST is always redeemable for $1 of USD at our decentralized application (via burning) and live proof of reserves are available at app.0xcoast.com/analytics. There is currently >2M USD of TVL across liquidity pools on Phux and PulseX v2.

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Coast CST (CST) 資源

官網

大家還在問：關於 Coast CST (CST) 的其他問題

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CST 兌換爲當地貨幣

1 CST 兌換 AUD
A$1.60609554
1 CST 兌換 GBP
0.80304777
1 CST 兌換 EUR
0.96167449
1 CST 兌換 USD
$0.991417
1 CST 兌換 MYR
RM4.45146233
1 CST 兌換 TRY
35.11599014
1 CST 兌換 JPY
¥156.31671839
1 CST 兌換 RUB
100.75770971
1 CST 兌換 INR
85.45023123
1 CST 兌換 IDR
Rp16,252.73510448
1 CST 兌換 PHP
58.493603
1 CST 兌換 EGP
￡E.50.09630101
1 CST 兌換 BRL
R$6.06747204
1 CST 兌換 CAD
C$1.42764048
1 CST 兌換 BDT
120.93304566
1 CST 兌換 NGN
1,537.07308846
1 CST 兌換 UAH
41.91711076
1 CST 兌換 VES
Bs52.545101
1 CST 兌換 PKR
Rs276.07989199
1 CST 兌換 KZT
523.1707509
1 CST 兌換 THB
฿34.38234156
1 CST 兌換 TWD
NT$32.82581687
1 CST 兌換 CHF
Fr0.90218947
1 CST 兌換 HKD
HK$7.71322426
1 CST 兌換 MAD
.د.م9.95382668