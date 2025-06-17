Co Bra 價格 (COBRA)
今天 Co Bra (COBRA) 的實時價格爲 0.00000386 USD。目前其市值爲 $ 3.86K USD。COBRA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Co Bra 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Co Bra 當天價格變化爲 -7.41%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，Co Bra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Co Bra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Co Bra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Co Bra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-7.41%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Co Bra 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.52%
-7.41%
-43.79%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Co Bra ($COBRA) is a community-driven meme token launched on Solana, blending humor, virality, and strong branding to create a bold on-chain identity. The project began as a meme—featuring a cobra in a bra—but quickly evolved into a movement powered by an active community and engaging content. Co Bra aims to dominate meme culture through consistent marketing, trending campaigns, and a fair, transparent token launch. With no team allocation and a focus on organic growth, $COBRA is building a fun, fearless brand that bites hard on the charts.
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|1 COBRA 兌換 VND
₫0.1015759
|1 COBRA 兌換 AUD
A$0.0000059058
|1 COBRA 兌換 GBP
￡0.0000028564
|1 COBRA 兌換 EUR
€0.0000033196
|1 COBRA 兌換 USD
$0.00000386
|1 COBRA 兌換 MYR
RM0.0000163664
|1 COBRA 兌換 TRY
₺0.0001521226
|1 COBRA 兌換 JPY
¥0.0005603948
|1 COBRA 兌換 RUB
₽0.000304747
|1 COBRA 兌換 INR
₹0.0003334654
|1 COBRA 兌換 IDR
Rp0.0632786784
|1 COBRA 兌換 KRW
₩0.0052876596
|1 COBRA 兌換 PHP
₱0.000219634
|1 COBRA 兌換 EGP
￡E.0.0001936948
|1 COBRA 兌換 BRL
R$0.0000211528
|1 COBRA 兌換 CAD
C$0.000005211
|1 COBRA 兌換 BDT
৳0.0004718464
|1 COBRA 兌換 NGN
₦0.0059752028
|1 COBRA 兌換 UAH
₴0.0001603058
|1 COBRA 兌換 VES
Bs0.00039372
|1 COBRA 兌換 PKR
Rs0.001093152
|1 COBRA 兌換 KZT
₸0.001978443
|1 COBRA 兌換 THB
฿0.0001258746
|1 COBRA 兌換 TWD
NT$0.000114256
|1 COBRA 兌換 AED
د.إ0.0000141662
|1 COBRA 兌換 CHF
Fr0.0000031266
|1 COBRA 兌換 HKD
HK$0.0000302624
|1 COBRA 兌換 MAD
.د.م0.000035126
|1 COBRA 兌換 MXN
$0.0000732628