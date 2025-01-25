cMKR 圖標

cMKR 價格 (CMKR)

USD

cMKR (CMKR) 實時價格圖表

$25.43
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-0.40%(1D)

今天 cMKR (CMKR) 的價格

今天 cMKR (CMKR) 的實時價格爲 25.43 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CMKR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
cMKR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- cMKR 當天價格變化爲 -0.41%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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cMKR (CMKR) 價格表現 USD

今天內，cMKR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.10529514778563
在過去30天內，cMKR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5.1232803800
在過去60天內，cMKR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -7.7631890240
在過去90天內，cMKR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.05927011234455

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.10529514778563-0.41%
30天$ -5.1232803800-20.14%
60天$ -7.7631890240-30.52%
90天$ +3.05927011234455+13.68%

cMKR (CMKR) 價格分析

cMKR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 25.22
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$ 26.98
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$ 82.47
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-0.48%

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-12.54%

cMKR (CMKR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是cMKR (CMKR)

cMKR is a compound balance token denoting a lending position of MKR tokens on Compound Finance.

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cMKR (CMKR) 資源

官網

大家還在問：關於 cMKR (CMKR) 的其他問題

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CMKR 兌換爲當地貨幣

1 CMKR 兌換 AUD
A$40.1794
1 CMKR 兌換 GBP
20.344
1 CMKR 兌換 EUR
24.1585
1 CMKR 兌換 USD
$25.43
1 CMKR 兌換 MYR
RM111.1291
1 CMKR 兌換 TRY
906.3252
1 CMKR 兌換 JPY
¥3,967.8429
1 CMKR 兌換 RUB
2,484.7653
1 CMKR 兌換 INR
2,191.5574
1 CMKR 兌換 IDR
Rp410,161.2329
1 CMKR 兌換 PHP
1,481.2975
1 CMKR 兌換 EGP
￡E.1,277.8575
1 CMKR 兌換 BRL
R$150.2913
1 CMKR 兌換 CAD
C$36.3649
1 CMKR 兌換 BDT
3,102.2057
1 CMKR 兌換 NGN
39,610.5309
1 CMKR 兌換 UAH
1,066.0256
1 CMKR 兌換 VES
Bs1,424.08
1 CMKR 兌換 PKR
Rs7,081.4921
1 CMKR 兌換 KZT
13,176.0459
1 CMKR 兌換 THB
฿853.1765
1 CMKR 兌換 TWD
NT$832.5782
1 CMKR 兌換 CHF
Fr22.887
1 CMKR 兌換 HKD
HK$197.8454
1 CMKR 兌換 MAD
.د.م253.5371