cMKR 價格 (CMKR)
今天 cMKR (CMKR) 的實時價格爲 25.43 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CMKR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
cMKR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- cMKR 當天價格變化爲 -0.41%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，cMKR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.10529514778563。
在過去30天內，cMKR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5.1232803800。
在過去60天內，cMKR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -7.7631890240。
在過去90天內，cMKR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.05927011234455。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.10529514778563
|-0.41%
|30天
|$ -5.1232803800
|-20.14%
|60天
|$ -7.7631890240
|-30.52%
|90天
|$ +3.05927011234455
|+13.68%
cMKR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.48%
-0.41%
-12.54%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
cMKR is a compound balance token denoting a lending position of MKR tokens on Compound Finance.
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|1 CMKR 兌換 AUD
A$40.1794
|1 CMKR 兌換 GBP
￡20.344
|1 CMKR 兌換 EUR
€24.1585
|1 CMKR 兌換 USD
$25.43
|1 CMKR 兌換 MYR
RM111.1291
|1 CMKR 兌換 TRY
₺906.3252
|1 CMKR 兌換 JPY
¥3,967.8429
|1 CMKR 兌換 RUB
₽2,484.7653
|1 CMKR 兌換 INR
₹2,191.5574
|1 CMKR 兌換 IDR
Rp410,161.2329
|1 CMKR 兌換 PHP
₱1,481.2975
|1 CMKR 兌換 EGP
￡E.1,277.8575
|1 CMKR 兌換 BRL
R$150.2913
|1 CMKR 兌換 CAD
C$36.3649
|1 CMKR 兌換 BDT
৳3,102.2057
|1 CMKR 兌換 NGN
₦39,610.5309
|1 CMKR 兌換 UAH
₴1,066.0256
|1 CMKR 兌換 VES
Bs1,424.08
|1 CMKR 兌換 PKR
Rs7,081.4921
|1 CMKR 兌換 KZT
₸13,176.0459
|1 CMKR 兌換 THB
฿853.1765
|1 CMKR 兌換 TWD
NT$832.5782
|1 CMKR 兌換 CHF
Fr22.887
|1 CMKR 兌換 HKD
HK$197.8454
|1 CMKR 兌換 MAD
.د.م253.5371