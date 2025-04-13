Clutch 價格 (CLUTCH)
今天 Clutch (CLUTCH) 的實時價格爲 14.11 USD。目前其市值爲 $ 498.77K USD。CLUTCH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Clutch 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Clutch 當天價格變化爲 +3.29%
- 其循環供應量爲 35.38K USD
在獲取 MEXC 上從 CLUTCH兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 CLUTCH 價格信息的首選平台。
今天內，Clutch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.449417。
在過去30天內，Clutch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -8.8951627050。
在過去60天內，Clutch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Clutch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.449417
|+3.29%
|30天
|$ -8.8951627050
|-63.04%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Clutch 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.58%
+3.29%
-14.13%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 CLUTCH 兌換 VND
₫361,794.51
|1 CLUTCH 兌換 AUD
A$22.4349
|1 CLUTCH 兌換 GBP
￡10.7236
|1 CLUTCH 兌換 EUR
€12.4168
|1 CLUTCH 兌換 USD
$14.11
|1 CLUTCH 兌換 MYR
RM62.3662
|1 CLUTCH 兌換 TRY
₺535.0512
|1 CLUTCH 兌換 JPY
¥2,024.9261
|1 CLUTCH 兌換 RUB
₽1,173.6698
|1 CLUTCH 兌換 INR
₹1,212.8956
|1 CLUTCH 兌換 IDR
Rp235,166.5726
|1 CLUTCH 兌換 KRW
₩20,042.5495
|1 CLUTCH 兌換 PHP
₱806.8098
|1 CLUTCH 兌換 EGP
￡E.723.5608
|1 CLUTCH 兌換 BRL
R$82.6846
|1 CLUTCH 兌換 CAD
C$19.4718
|1 CLUTCH 兌換 BDT
৳1,710.8375
|1 CLUTCH 兌換 NGN
₦22,432.3602
|1 CLUTCH 兌換 UAH
₴582.8841
|1 CLUTCH 兌換 VES
Bs1,001.81
|1 CLUTCH 兌換 PKR
Rs3,947.8369
|1 CLUTCH 兌換 KZT
₸7,276.8092
|1 CLUTCH 兌換 THB
฿472.2617
|1 CLUTCH 兌換 TWD
NT$456.7407
|1 CLUTCH 兌換 AED
د.إ51.7837
|1 CLUTCH 兌換 CHF
Fr11.4291
|1 CLUTCH 兌換 HKD
HK$109.3525
|1 CLUTCH 兌換 MAD
.د.م130.9408
|1 CLUTCH 兌換 MXN
$286.433