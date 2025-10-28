CLU 目前實時價格為 0.00006313 USD。跟蹤 CLU 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CLU 價格趨勢。CLU 目前實時價格為 0.00006313 USD。跟蹤 CLU 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CLU 價格趨勢。

CLU 圖標

CLU 價格 (CLU)

未上架

1 CLU 兌換為 USD 的實時價格：

--
----
-1.00%1D
mexc
USD
CLU (CLU) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 00:06:23 (UTC+8)

CLU（CLU）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00006132
$ 0.00006132$ 0.00006132
24H最低價
$ 0.00006385
$ 0.00006385$ 0.00006385
24H最高價

$ 0.00006132
$ 0.00006132$ 0.00006132

$ 0.00006385
$ 0.00006385$ 0.00006385

$ 0.00020879
$ 0.00020879$ 0.00020879

$ 0.00005736
$ 0.00005736$ 0.00005736

+0.72%

-1.04%

-19.52%

-19.52%

CLU（CLU）目前實時價格為 $0.00006313。過去 24 小時內，CLU 的交易價格在 $ 0.00006132$ 0.00006385 之間波動，市場活躍度顯著。CLU 的歷史最高價為 $ 0.00020879，歷史最低價為 $ 0.00005736

從短期表現來看，CLU 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.72%，過去 24 小時內變動為 -1.04%，過去 7 天內累計變動為 -19.52%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CLU（CLU）市場資訊

$ 62.55K
$ 62.55K$ 62.55K

--
----

$ 62.55K
$ 62.55K$ 62.55K

991.18M
991.18M 991.18M

991,178,886.0244287
991,178,886.0244287 991,178,886.0244287

CLU 的目前市值為 $ 62.55K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CLU 的流通量為 991.18M，總供應量是 991178886.0244287，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 62.55K

CLU（CLU）價格歷史 USD

今天內，CLU 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，CLU 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去60天內，CLU 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去90天內，CLU 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.04%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

什麼是CLU (CLU)

CLU is an art-driven memecoin that reflects actions and emotions through high-quality illustrations, GIFs, and funny short videos. The goal is to create a solid and entertaining IP. It is based on a disoriented character with a funny face.

The IP is divided into the following phases:

Illustrations that indicate an action or feeling of the character. GIFs: Focused on fun and virality, with a unique touch of drawings. Short videos to attract the masses on TikTok and Instagram.

In summary: A brand driven by minimalist art and a unique, disoriented character who just wants to have fun.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

CLU (CLU) 資源

官網

CLU 價格預測 (USD)

CLU（CLU）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 CLU（CLU）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 CLU 的長期和短期價格預測。

現在就查看 CLU 價格預測

CLU 兌換為當地貨幣

CLU（CLU）代幣經濟

了解 CLU（CLU）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 CLU 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 CLU (CLU) 的其他問題

CLU（CLU）今日價格是多少？
CLU 實時價格為 0.00006313 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 CLU 兌 USD 的價格是多少？
目前 CLU 兌 USD 的價格為 $ 0.00006313。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
CLU 的市值是多少？
CLU 的市值為 $ 62.55K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
CLU 的流通供應量是多少？
CLU 的流通供應量為 991.18M USD
CLU 的歷史最高價（ATH）是多少？
CLU 的歷史最高價是 0.00020879 USD
CLU 的歷史最低價（ATL）是多少？
CLU 的歷史最低價是 0.00005736 USD
CLU 的交易量是多少？
CLU 的 24 小時實時交易量為 -- USD
CLU 今年會漲嗎？
CLU 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 CLU 價格預測 獲取更深入的分析。
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

