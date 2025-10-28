CLU（CLU）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00006132 $ 0.00006132 $ 0.00006132 24H最低價 $ 0.00006385 $ 0.00006385 $ 0.00006385 24H最高價 24H最低價 $ 0.00006132$ 0.00006132 $ 0.00006132 24H最高價 $ 0.00006385$ 0.00006385 $ 0.00006385 歷史最高 $ 0.00020879$ 0.00020879 $ 0.00020879 最低價 $ 0.00005736$ 0.00005736 $ 0.00005736 漲跌幅（1H） +0.72% 漲跌幅（1D） -1.04% 漲跌幅（7D） -19.52% 漲跌幅（7D） -19.52%

CLU（CLU）目前實時價格為 $0.00006313。過去 24 小時內，CLU 的交易價格在 $ 0.00006132 至 $ 0.00006385 之間波動，市場活躍度顯著。CLU 的歷史最高價為 $ 0.00020879，歷史最低價為 $ 0.00005736。

從短期表現來看，CLU 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.72%，過去 24 小時內變動為 -1.04%，過去 7 天內累計變動為 -19.52%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CLU（CLU）市場資訊

市值 $ 62.55K$ 62.55K $ 62.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 62.55K$ 62.55K $ 62.55K 流通量 991.18M 991.18M 991.18M 總供應量 991,178,886.0244287 991,178,886.0244287 991,178,886.0244287

CLU 的目前市值為 $ 62.55K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CLU 的流通量為 991.18M，總供應量是 991178886.0244287，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 62.55K。