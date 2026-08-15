Clover Finance 今日價格

Clover Finance (CLV) 今日實時價格為 $ 0.00198351，過去 24 小時內變化了 3.45%。目前 CLV 兌 USD 的匯率為 $ 0.00198351 每 CLV。

Clover Finance 目前市值在 $ 2,428,093 排名第 #-，流通供應量為 1.22B CLV。過去 24 小時內，CLV 的交易價格在 $ 0.00192296（低點）和 $ 0.00213041（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.88，而歷史最低價為 $ 0.00126462。

短期表現方面，CLV 在過去一小時內波動了 +1.05%，過去7 天內波動了 -1.49%。過去一天，總交易量達到 $ 166.53K。

Clover Finance（CLV）市場資訊

市值 $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M 成交量（24H） $ 166.53K$ 166.53K $ 166.53K 完全稀釋市值 $ 3.97M$ 3.97M $ 3.97M 流通量 1.22B 1.22B 1.22B 總供應量 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Clover Finance 的目前市值為 $ 2.43M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 166.53K。CLV 的流通量為 1.22B，總供應量是 2000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.97M。