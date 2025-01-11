CloutContracts 圖標

CloutContracts 價格 (CCS)

USD

CloutContracts (CCS) 實時價格圖表

$0.814558
$0.814558$0.814558
+1.10%(1D)

今天 CloutContracts (CCS) 的價格

今天 CloutContracts (CCS) 的實時價格爲 0.814558 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CCS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CloutContracts 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 12.48K USD
- CloutContracts 當天價格變化爲 +1.16%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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CloutContracts (CCS) 價格表現 USD

今天內，CloutContracts 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00933812
在過去30天內，CloutContracts 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1214894522
在過去60天內，CloutContracts 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0116438622
在過去90天內，CloutContracts 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1977096454692321

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00933812+1.16%
30天$ -0.1214894522-14.91%
60天$ -0.0116438622-1.42%
90天$ +0.1977096454692321+32.05%

CloutContracts (CCS) 價格分析

CloutContracts 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.80522
$ 0.80522$ 0.80522

$ 0.82993
$ 0.82993$ 0.82993

$ 99.14
$ 99.14$ 99.14

-0.25%

+1.16%

-9.56%

CloutContracts (CCS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 12.48K
$ 12.48K$ 12.48K

0.00
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什麼是CloutContracts (CCS)

CloutContracts is the token behind a smart contracts platform for influencers and creators. It wants to be part of a high speed rollup layer that powers the next generation of blockchain developers.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

CloutContracts (CCS) 資源

官網

大家還在問：關於 CloutContracts (CCS) 的其他問題

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CCS 兌換爲當地貨幣

1 CCS 兌換 AUD
A$1.31958396
1 CCS 兌換 GBP
0.65979198
1 CCS 兌換 EUR
0.79012126
1 CCS 兌換 USD
$0.814558
1 CCS 兌換 MYR
RM3.65736542
1 CCS 兌換 TRY
28.85164436
1 CCS 兌換 JPY
¥128.43135986
1 CCS 兌換 RUB
82.78352954
1 CCS 兌換 INR
70.20675402
1 CCS 兌換 IDR
Rp13,353.40769952
1 CCS 兌換 PHP
48.058922
1 CCS 兌換 EGP
￡E.41.15961574
1 CCS 兌換 BRL
R$4.98509496
1 CCS 兌換 CAD
C$1.17296352
1 CCS 兌換 BDT
99.35978484
1 CCS 兌換 NGN
1,262.87443204
1 CCS 兌換 UAH
34.43951224
1 CCS 兌換 VES
Bs43.171574
1 CCS 兌換 PKR
Rs226.82996626
1 CCS 兌換 KZT
429.8422566
1 CCS 兌換 THB
฿28.24887144
1 CCS 兌換 TWD
NT$26.97001538
1 CCS 兌換 CHF
Fr0.74124778
1 CCS 兌換 HKD
HK$6.33726124
1 CCS 兌換 MAD
.د.م8.17816232