CloutContracts 價格 (CCS)
今天 CloutContracts (CCS) 的實時價格爲 0.814558 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CCS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CloutContracts 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 12.48K USD
- CloutContracts 當天價格變化爲 +1.16%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 CCS兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 CCS 價格信息的首選平臺。
今天內，CloutContracts 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00933812。
在過去30天內，CloutContracts 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1214894522。
在過去60天內，CloutContracts 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0116438622。
在過去90天內，CloutContracts 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1977096454692321。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00933812
|+1.16%
|30天
|$ -0.1214894522
|-14.91%
|60天
|$ -0.0116438622
|-1.42%
|90天
|$ +0.1977096454692321
|+32.05%
CloutContracts 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.25%
+1.16%
-9.56%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
CloutContracts is the token behind a smart contracts platform for influencers and creators. It wants to be part of a high speed rollup layer that powers the next generation of blockchain developers.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 CCS 兌換 AUD
A$1.31958396
|1 CCS 兌換 GBP
￡0.65979198
|1 CCS 兌換 EUR
€0.79012126
|1 CCS 兌換 USD
$0.814558
|1 CCS 兌換 MYR
RM3.65736542
|1 CCS 兌換 TRY
₺28.85164436
|1 CCS 兌換 JPY
¥128.43135986
|1 CCS 兌換 RUB
₽82.78352954
|1 CCS 兌換 INR
₹70.20675402
|1 CCS 兌換 IDR
Rp13,353.40769952
|1 CCS 兌換 PHP
₱48.058922
|1 CCS 兌換 EGP
￡E.41.15961574
|1 CCS 兌換 BRL
R$4.98509496
|1 CCS 兌換 CAD
C$1.17296352
|1 CCS 兌換 BDT
৳99.35978484
|1 CCS 兌換 NGN
₦1,262.87443204
|1 CCS 兌換 UAH
₴34.43951224
|1 CCS 兌換 VES
Bs43.171574
|1 CCS 兌換 PKR
Rs226.82996626
|1 CCS 兌換 KZT
₸429.8422566
|1 CCS 兌換 THB
฿28.24887144
|1 CCS 兌換 TWD
NT$26.97001538
|1 CCS 兌換 CHF
Fr0.74124778
|1 CCS 兌換 HKD
HK$6.33726124
|1 CCS 兌換 MAD
.د.م8.17816232