CLONES（CLONES）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00472169 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -0.72% 漲跌幅（1D） -17.15% 漲跌幅（7D） -3.14%

CLONES（CLONES）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，CLONES 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CLONES 的歷史最高價為 $ 0.00472169，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，CLONES 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.72%，過去 24 小時內變動為 -17.15%，過去 7 天內累計變動為 -3.14%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CLONES（CLONES）市場資訊

市值 $ 327.52K$ 327.52K $ 327.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 335.91K$ 335.91K $ 335.91K 流通量 975.00M 975.00M 975.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

CLONES 的目前市值為 $ 327.52K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CLONES 的流通量為 975.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 335.91K。