Cloister 今日價格

Cloister (CLOISTER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0,33%。目前 CLOISTER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CLOISTER。

Cloister 目前市值在 $ 22.597 排名第 #-，流通供應量為 100,00B CLOISTER。過去 24 小時內，CLOISTER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CLOISTER 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -1,24%。過去一天，總交易量達到 --。

Cloister（CLOISTER）市場資訊

市值 $ 22,60K$ 22,60K $ 22,60K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22,60K$ 22,60K $ 22,60K 流通量 100,00B 100,00B 100,00B 總供應量 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998

Cloister 的目前市值為 $ 22,60K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CLOISTER 的流通量為 100,00B，總供應量是 99999999999.99998，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22,60K。