Cleopatra 圖標

Cleopatra 價格 (CLEO)

USD

Cleopatra (CLEO) 實時價格圖表

$18.53
$18.53$18.53
0.00%(1D)

今天 Cleopatra (CLEO) 的價格

今天 Cleopatra (CLEO) 的實時價格爲 18.53 USD。目前其市值爲 $ 535.18K USD。CLEO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Cleopatra 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.03 USD
- Cleopatra 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 28.88K USD

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Cleopatra (CLEO) 價格表現 USD

今天內，Cleopatra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Cleopatra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5.2722612210
在過去60天內，Cleopatra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -12.5700404480
在過去90天內，Cleopatra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6.1999340464399

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -5.2722612210-28.45%
60天$ -12.5700404480-67.83%
90天$ +6.1999340464399+50.28%

Cleopatra (CLEO) 價格分析

Cleopatra 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 180.28
$ 180.28$ 180.28

--

--

-11.64%

Cleopatra (CLEO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 535.18K
$ 535.18K$ 535.18K

$ 1.03
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28.88K
28.88K 28.88K

什麼是Cleopatra (CLEO)

Cleopatra is the native token of the Cleopatra Decentralized Exchange on the Mantle network.

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Cleopatra (CLEO) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Cleopatra (CLEO) 的其他問題

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CLEO 兌換爲當地貨幣

1 CLEO 兌換 AUD
A$29.4627
1 CLEO 兌換 GBP
14.824
1 CLEO 兌換 EUR
17.7888
1 CLEO 兌換 USD
$18.53
1 CLEO 兌換 MYR
RM82.2732
1 CLEO 兌換 TRY
664.8564
1 CLEO 兌換 JPY
¥2,803.2184
1 CLEO 兌換 RUB
1,795.7423
1 CLEO 兌換 INR
1,626.5634
1 CLEO 兌換 IDR
Rp303,770.4432
1 CLEO 兌換 PHP
1,075.1106
1 CLEO 兌換 EGP
￡E.931.1325
1 CLEO 兌換 BRL
R$107.474
1 CLEO 兌換 CAD
C$26.3126
1 CLEO 兌換 BDT
2,261.0306
1 CLEO 兌換 NGN
27,781.1025
1 CLEO 兌換 UAH
771.4039
1 CLEO 兌換 VES
Bs1,111.8
1 CLEO 兌換 PKR
Rs5,194.7002
1 CLEO 兌換 KZT
9,454.006
1 CLEO 兌換 THB
฿628.167
1 CLEO 兌換 TWD
NT$608.5252
1 CLEO 兌換 CHF
Fr16.677
1 CLEO 兌換 HKD
HK$144.3487
1 CLEO 兌換 MAD
.د.م186.2265