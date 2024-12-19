今天 Cleo Tech ($CLEO) 的價格

今天 Cleo Tech ($CLEO) 的實時價格爲 0.00167228 USD。目前其市值爲 $ 203.81K USD。$CLEO 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Cleo Tech 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 199.12 USD

- Cleo Tech 當天價格變化爲 -2.24%

- 其循環供應量爲 121.88M USD

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