CLECOIN 圖標

CLECOIN 價格 (CLE)

USD

CLECOIN (CLE) 實時價格圖表

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今天 CLECOIN (CLE) 的價格

今天 CLECOIN (CLE) 的實時價格爲 0.0084869 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CLE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CLECOIN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 32.49K USD
- CLECOIN 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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CLECOIN (CLE) 價格表現 USD

今天內，CLECOIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，CLECOIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0089114546
在過去60天內，CLECOIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，CLECOIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0089114546+105.00%
60天$ 0--
90天$ 0--

CLECOIN (CLE) 價格分析

CLECOIN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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CLECOIN (CLE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 32.49K
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什麼是CLECOIN (CLE)

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CLECOIN (CLE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 CLECOIN (CLE) 的其他問題

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CLE 兌換爲當地貨幣

1 CLE 兌換 AUD
A$0.01357904
1 CLE 兌換 GBP
0.006874389
1 CLE 兌換 EUR
0.008232293
1 CLE 兌換 USD
$0.0084869
1 CLE 兌換 MYR
RM0.03819105
1 CLE 兌換 TRY
0.300690867
1 CLE 兌換 JPY
¥1.318439915
1 CLE 兌換 RUB
0.875169128
1 CLE 兌換 INR
0.735050409
1 CLE 兌換 IDR
Rp139.129485936
1 CLE 兌換 PHP
0.497162602
1 CLE 兌換 EGP
￡E.0.427654891
1 CLE 兌換 BRL
R$0.051260876
1 CLE 兌換 CAD
C$0.012136267
1 CLE 兌換 BDT
1.031837302
1 CLE 兌換 NGN
13.219450047
1 CLE 兌換 UAH
0.357977442
1 CLE 兌換 VES
Bs0.4582926
1 CLE 兌換 PKR
Rs2.367929969
1 CLE 兌換 KZT
4.50230045
1 CLE 兌換 THB
฿0.293052657
1 CLE 兌換 TWD
NT$0.279303879
1 CLE 兌換 CHF
Fr0.007723079
1 CLE 兌換 HKD
HK$0.066028082
1 CLE 兌換 MAD
.د.م0.085293345