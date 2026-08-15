CleanSpark xStock 今日價格

CleanSpark xStock (CLSKX) 今日實時價格為 $ 16.61，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CLSKX 兌 USD 的匯率為 $ 16.61 每 CLSKX。

CleanSpark xStock 目前市值在 $ 134,508 排名第 #-，流通供應量為 11.70K CLSKX。過去 24 小時內，CLSKX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 18.25，而歷史最低價為 $ 12.43。

短期表現方面，CLSKX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 2.02K。

CleanSpark xStock（CLSKX）市場資訊

市值 $ 134.51K$ 134.51K $ 134.51K 成交量（24H） $ 2.02K$ 2.02K $ 2.02K 完全稀釋市值 $ 125.54M$ 125.54M $ 125.54M 流通量 11.70K 11.70K 11.70K 總供應量 7,556,394.977425723 7,556,394.977425723 7,556,394.977425723

CleanSpark xStock 的目前市值為 $ 134.51K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.02K。CLSKX 的流通量為 11.70K，總供應量是 7556394.977425723，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 125.54M。