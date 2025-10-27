Clean Food（CF）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00287001 24H最低價 $ 0.00354004 24H最高價 歷史最高 $ 0.03350273 最低價 $ 0.00116004 漲跌幅（1H） +0.02% 漲跌幅（1D） +14.28% 漲跌幅（7D） -38.81%

Clean Food（CF）目前實時價格為 $0.00327998。過去 24 小時內，CF 的交易價格在 $ 0.00287001 至 $ 0.00354004 之間波動，市場活躍度顯著。CF 的歷史最高價為 $ 0.03350273，歷史最低價為 $ 0.00116004。

從短期表現來看，CF 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.02%，過去 24 小時內變動為 +14.28%，過去 7 天內累計變動為 -38.81%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Clean Food（CF）市場資訊

市值 $ 288.64K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 288.64K 流通量 88.00M 總供應量 88,000,000.0

Clean Food 的目前市值為 $ 288.64K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CF 的流通量為 88.00M，總供應量是 88000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 288.64K。