Claynosaurz Strategy 今日價格

Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 10.58%。目前 CNZSTRAT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CNZSTRAT。

Claynosaurz Strategy 目前市值在 $ 54,917 排名第 #-，流通供應量為 545.96M CNZSTRAT。過去 24 小時內，CNZSTRAT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00188256，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CNZSTRAT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -12.89%。過去一天，總交易量達到 $ 3.47K。

Claynosaurz Strategy（CNZSTRAT）市場資訊

市值 $ 54.92K$ 54.92K $ 54.92K 成交量（24H） $ 3.47K$ 3.47K $ 3.47K 完全稀釋市值 $ 54.92K$ 54.92K $ 54.92K 流通量 545.96M 545.96M 545.96M 總供應量 545,959,347.1942501 545,959,347.1942501 545,959,347.1942501

Claynosaurz Strategy 的目前市值為 $ 54.92K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.47K。CNZSTRAT 的流通量為 545.96M，總供應量是 545959347.1942501，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 54.92K。