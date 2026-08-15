clawville World 今日價格

clawville World (CLAWVILLE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.19%。目前 CLAWVILLE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CLAWVILLE。

clawville World 目前市值在 $ 63,889 排名第 #-，流通供應量為 999.94M CLAWVILLE。過去 24 小時內，CLAWVILLE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CLAWVILLE 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 +9.35%。過去一天，總交易量達到 --。

clawville World（CLAWVILLE）市場資訊

市值 $ 63.89K$ 63.89K $ 63.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 63.89K$ 63.89K $ 63.89K 流通量 999.94M 999.94M 999.94M 總供應量 999,943,807.925559 999,943,807.925559 999,943,807.925559

clawville World 的目前市值為 $ 63.89K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CLAWVILLE 的流通量為 999.94M，總供應量是 999943807.925559，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 63.89K。