CLAWLETT 今日價格

CLAWLETT (CLAWLETT) 今日實時價格為 $ 0.00942692，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CLAWLETT 兌 USD 的匯率為 $ 0.00942692 每 CLAWLETT。

CLAWLETT 目前市值在 $ 197,541 排名第 #-，流通供應量為 20.96M CLAWLETT。過去 24 小時內，CLAWLETT 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.34，而歷史最低價為 $ 0.00112421。

短期表現方面，CLAWLETT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -3.45%。過去一天，總交易量達到 $ 271.66。

CLAWLETT（CLAWLETT）市場資訊

市值 $ 197.54K$ 197.54K $ 197.54K 成交量（24H） $ 271.66$ 271.66 $ 271.66 完全稀釋市值 $ 197.54K$ 197.54K $ 197.54K 流通量 20.96M 20.96M 20.96M 總供應量 20,955,000.0 20,955,000.0 20,955,000.0

CLAWLETT 的目前市值為 $ 197.54K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 271.66。CLAWLETT 的流通量為 20.96M，總供應量是 20955000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 197.54K。