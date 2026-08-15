ClawiAi 今日價格

ClawiAi (CLAWIAI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CLAWIAI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CLAWIAI。

ClawiAi 目前市值在 $ 29,086 排名第 #-，流通供應量為 93.96B CLAWIAI。過去 24 小時內，CLAWIAI 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CLAWIAI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.73%。過去一天，總交易量達到 --。

ClawiAi（CLAWIAI）市場資訊

市值 $ 29.09K$ 29.09K $ 29.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 29.09K$ 29.09K $ 29.09K 流通量 93.96B 93.96B 93.96B 總供應量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ClawiAi 的目前市值為 $ 29.09K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CLAWIAI 的流通量為 93.96B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 29.09K。