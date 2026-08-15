Clawd 今日價格

Clawd (CLAWD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.28%。目前 CLAWD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CLAWD。

Clawd 目前市值在 $ 41,386 排名第 #-，流通供應量為 816.28M CLAWD。過去 24 小時內，CLAWD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CLAWD 在過去一小時內波動了 -2.24%，過去7 天內波動了 +89.54%。過去一天，總交易量達到 --。

Clawd（CLAWD）市場資訊

市值 $ 41.39K$ 41.39K $ 41.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 41.39K$ 41.39K $ 41.39K 流通量 816.28M 816.28M 816.28M 總供應量 816,283,064.446034 816,283,064.446034 816,283,064.446034

Clawd 的目前市值為 $ 41.39K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CLAWD 的流通量為 816.28M，總供應量是 816283064.446034，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 41.39K。