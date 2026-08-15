ClaudeWar 今日價格

ClaudeWar (CLAUDEWAR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 25.46%。目前 CLAUDEWAR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CLAUDEWAR。

ClaudeWar 目前市值在 $ 20,599 排名第 #-，流通供應量為 976.65M CLAUDEWAR。過去 24 小時內，CLAUDEWAR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CLAUDEWAR 在過去一小時內波動了 +26.52%，過去7 天內波動了 -18.56%。過去一天，總交易量達到 --。

ClaudeWar（CLAUDEWAR）市場資訊

市值 $ 20.60K$ 20.60K $ 20.60K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 20.60K$ 20.60K $ 20.60K 流通量 976.65M 976.65M 976.65M 總供應量 976,646,803.139498 976,646,803.139498 976,646,803.139498

ClaudeWar 的目前市值為 $ 20.60K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CLAUDEWAR 的流通量為 976.65M，總供應量是 976646803.139498，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.60K。