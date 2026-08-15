Claude Crab 今日價格

Claude Crab (CRABAI) 今日實時價格為 $ 0.00154681，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CRABAI 兌 USD 的匯率為 $ 0.00154681 每 CRABAI。

Claude Crab 目前市值在 $ 14,694,722 排名第 #-，流通供應量為 9.50B CRABAI。過去 24 小時內，CRABAI 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00405266，而歷史最低價為 $ 0.00154662。

短期表現方面，CRABAI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 4.97。

Claude Crab（CRABAI）市場資訊

市值 $ 14.69M$ 14.69M $ 14.69M 成交量（24H） $ 4.97$ 4.97 $ 4.97 完全稀釋市值 $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M 流通量 9.50B 9.50B 9.50B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Claude Crab 的目前市值為 $ 14.69M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.97。CRABAI 的流通量為 9.50B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.47M。