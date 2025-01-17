ClassZZ 圖標

ClassZZ 價格 (CZZ)

USD

ClassZZ (CZZ) 實時價格圖表

$0.01128952
$0.01128952$0.01128952
+0.60%(1D)

今天 ClassZZ (CZZ) 的價格

今天 ClassZZ (CZZ) 的實時價格爲 0.01128952 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CZZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ClassZZ 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 55.06K USD
- ClassZZ 當天價格變化爲 +0.68%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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ClassZZ (CZZ) 價格表現 USD

今天內，ClassZZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，ClassZZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0037187678
在過去60天內，ClassZZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013678066
在過去90天內，ClassZZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.005321106359225198

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.68%
30天$ -0.0037187678-32.94%
60天$ +0.0013678066+12.12%
90天$ +0.005321106359225198+89.15%

ClassZZ (CZZ) 價格分析

ClassZZ 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01116195
$ 0.01116195$ 0.01116195

$ 0.01144851
$ 0.01144851$ 0.01144851

$ 0.134485
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-0.20%

+0.68%

+1.65%

ClassZZ (CZZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 55.06K
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什麼是ClassZZ (CZZ)

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ClassZZ (CZZ) 資源

官網

大家還在問：關於 ClassZZ (CZZ) 的其他問題

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CZZ 兌換爲當地貨幣

1 CZZ 兌換 AUD
A$0.018063232
1 CZZ 兌換 GBP
0.0091445112
1 CZZ 兌換 EUR
0.0109508344
1 CZZ 兌換 USD
$0.01128952
1 CZZ 兌換 MYR
RM0.05080284
1 CZZ 兌換 TRY
0.3999876936
1 CZZ 兌換 JPY
¥1.753826932
1 CZZ 兌換 RUB
1.1641753024
1 CZZ 兌換 INR
0.9777853272
1 CZZ 兌換 IDR
Rp185.0740687488
1 CZZ 兌換 PHP
0.6613400816
1 CZZ 兌換 EGP
￡E.0.5688789128
1 CZZ 兌換 BRL
R$0.0681887008
1 CZZ 兌換 CAD
C$0.0161440136
1 CZZ 兌換 BDT
1.3725798416
1 CZZ 兌換 NGN
17.5848950376
1 CZZ 兌換 UAH
0.4761919536
1 CZZ 兌換 VES
Bs0.60963408
1 CZZ 兌換 PKR
Rs3.1498889752
1 CZZ 兌換 KZT
5.98909036
1 CZZ 兌換 THB
฿0.3898271256
1 CZZ 兌換 TWD
NT$0.3715381032
1 CZZ 兌換 CHF
Fr0.0102734632
1 CZZ 兌換 HKD
HK$0.0878324656
1 CZZ 兌換 MAD
.د.م0.113459676