Clash of Lilliput 價格 (COL)
今天 Clash of Lilliput (COL) 的實時價格爲 0.718761 USD。目前其市值爲 $ 59.00M USD。COL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Clash of Lilliput 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.33K USD
- Clash of Lilliput 當天價格變化爲 +1.18%
- 其循環供應量爲 82.07M USD
在獲取 MEXC 上從 COL兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 COL 價格信息的首選平臺。
今天內，Clash of Lilliput 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0083882。
在過去30天內，Clash of Lilliput 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2493903729。
在過去60天內，Clash of Lilliput 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0897340045。
在過去90天內，Clash of Lilliput 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0442612446939073。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0083882
|+1.18%
|30天
|$ -0.2493903729
|-34.69%
|60天
|$ -0.0897340045
|-12.48%
|90天
|$ -0.0442612446939073
|-5.80%
Clash of Lilliput 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.67%
+1.18%
-62.86%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
An SLG game based on the scenario of a race of miniature people building a tribe to help their survival and prosperity in a dangerous world.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 COL 兌換 AUD
A$1.1500176
|1 COL 兌換 GBP
￡0.56782119
|1 COL 兌換 EUR
€0.69001056
|1 COL 兌換 USD
$0.718761
|1 COL 兌換 MYR
RM3.2344245
|1 COL 兌換 TRY
₺25.20694827
|1 COL 兌換 JPY
¥112.81672656
|1 COL 兌換 RUB
₽74.32707501
|1 COL 兌換 INR
₹61.19531154
|1 COL 兌換 IDR
Rp11,782.96532784
|1 COL 兌換 PHP
₱42.44283705
|1 COL 兌換 EGP
￡E.36.59931012
|1 COL 兌換 BRL
R$4.5281943
|1 COL 兌換 CAD
C$1.02782823
|1 COL 兌換 BDT
৳85.8919395
|1 COL 兌換 NGN
₦1,117.8171072
|1 COL 兌換 UAH
₴30.16639917
|1 COL 兌換 VES
Bs35.93805
|1 COL 兌換 PKR
Rs199.98806064
|1 COL 兌換 KZT
₸375.71793753
|1 COL 兌換 THB
฿24.78287928
|1 COL 兌換 TWD
NT$23.46035904
|1 COL 兌換 CHF
Fr0.63969729
|1 COL 兌換 HKD
HK$5.58477297
|1 COL 兌換 MAD
.د.م7.17323478