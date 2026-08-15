Clarity Protocol 今日價格

Clarity Protocol (FOLD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 35.46%。目前 FOLD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FOLD。

Clarity Protocol 目前市值在 $ 27,734 排名第 #-，流通供應量為 879.99M FOLD。過去 24 小時內，FOLD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00202191，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FOLD 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 -48.34%。過去一天，總交易量達到 --。

Clarity Protocol（FOLD）市場資訊

市值 $ 27.73K$ 27.73K $ 27.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 31.52K$ 31.52K $ 31.52K 流通量 879.99M 879.99M 879.99M 總供應量 999,990,875.517014 999,990,875.517014 999,990,875.517014

Clarity Protocol 的目前市值為 $ 27.73K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FOLD 的流通量為 879.99M，總供應量是 999990875.517014，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 31.52K。