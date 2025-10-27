CLANS（CLANS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00193529$ 0.00193529 $ 0.00193529 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.75% 漲跌幅（1D） -9.84% 漲跌幅（7D） -36.78% 漲跌幅（7D） -36.78%

CLANS（CLANS）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，CLANS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CLANS 的歷史最高價為 $ 0.00193529，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，CLANS 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.75%，過去 24 小時內變動為 -9.84%，過去 7 天內累計變動為 -36.78%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CLANS（CLANS）市場資訊

市值 $ 155.66K$ 155.66K $ 155.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 155.66K$ 155.66K $ 155.66K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,990,145.4240172 999,990,145.4240172 999,990,145.4240172

