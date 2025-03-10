Clanker Index 圖標

Clanker Index 價格 (CLX)

USD

Clanker Index (CLX) 實時價格圖表

$1.37
$1.37$1.37
-3.00%(1D)

今天 Clanker Index (CLX) 的價格

今天 Clanker Index (CLX) 的實時價格爲 1.37 USD。目前其市值爲 $ 127.74K USD。CLX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Clanker Index 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 93.26K USD
- Clanker Index 當天價格變化爲 -3.02%
- 其循環供應量爲 93.27K USD

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Clanker Index (CLX) 價格表現 USD

今天內，Clanker Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.04278658390563
在過去30天內，Clanker Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Clanker Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Clanker Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.04278658390563-3.02%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Clanker Index (CLX) 價格分析

Clanker Index 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.36
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$ 1.58
$ 1.58$ 1.58

$ 1.86
$ 1.86$ 1.86

-1.40%

-3.02%

-24.11%

Clanker Index (CLX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 127.74K
$ 127.74K$ 127.74K

$ 93.26K
$ 93.26K$ 93.26K

93.27K
93.27K 93.27K

什麼是Clanker Index (CLX)

One-click exposure to the best performing assets in the Clanker ecosystem through a single liquid asset. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. CLX is an Index DTF deployed by Clanker (Proxy Studio) and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

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Clanker Index (CLX) 資源

官網

大家還在問：關於 Clanker Index (CLX) 的其他問題

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CLX 兌換爲當地貨幣

1 CLX 兌換 AUD
A$2.1646
1 CLX 兌換 GBP
1.0549
1 CLX 兌換 EUR
1.2604
1 CLX 兌換 USD
$1.37
1 CLX 兌換 MYR
RM6.0417
1 CLX 兌換 TRY
50.005
1 CLX 兌換 JPY
¥202.0339
1 CLX 兌換 RUB
121.8478
1 CLX 兌換 INR
119.3681
1 CLX 兌換 IDR
Rp22,459.0128
1 CLX 兌換 PHP
78.501
1 CLX 兌換 EGP
￡E.69.3357
1 CLX 兌換 BRL
R$7.9186
1 CLX 兌換 CAD
C$1.9591
1 CLX 兌換 BDT
166.6331
1 CLX 兌換 NGN
2,075.7555
1 CLX 兌換 UAH
56.5262
1 CLX 兌換 VES
Bs87.68
1 CLX 兌換 PKR
Rs383.9562
1 CLX 兌換 KZT
673.218
1 CLX 兌換 THB
฿46.1827
1 CLX 兌換 TWD
NT$44.9908
1 CLX 兌換 CHF
Fr1.1919
1 CLX 兌換 HKD
HK$10.6449
1 CLX 兌換 MAD
.د.م13.3301
1 CLX 兌換 MXN
$27.7699