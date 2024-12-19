Civic 圖標

Civic 價格 (CVC)

USD

Civic (CVC) 實時價格圖表

$0.174069
$0.174069$0.174069
-6.80%(1D)

今天 Civic (CVC) 的價格

今天 Civic (CVC) 的實時價格爲 0.173994 USD。目前其市值爲 $ 139.65M USD。CVC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Civic 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 38.20M USD
- Civic 當天價格變化爲 -6.90%
- 其循環供應量爲 802.00M USD

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Civic (CVC) 價格表現 USD

今天內，Civic 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0129043927244052
在過去30天內，Civic 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0291310846
在過去60天內，Civic 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0470613925
在過去90天內，Civic 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0594571527740355

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0129043927244052-6.90%
30天$ +0.0291310846+16.74%
60天$ +0.0470613925+27.05%
90天$ +0.0594571527740355+51.91%

Civic (CVC) 價格分析

Civic 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.162287
$ 0.162287$ 0.162287

$ 0.193916
$ 0.193916$ 0.193916

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

+2.75%

-6.90%

-17.67%

Civic (CVC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 139.65M
$ 139.65M$ 139.65M

$ 38.20M
$ 38.20M$ 38.20M

802.00M
802.00M 802.00M

什麼是Civic (CVC)

Civic is a leading provider of identity management tools for Web3, empowering people to easily and privately manage their identities across chains with an on-chain representation of their reusable identity. The company's flagship product, Civic Pass, is an integrated permissioning tool that helps business customers enable secure access to their on-chain assets. Users may also manage their Web3 identity, presence and reputation with a dashboard. Civic aims to be the most trusted on-chain Web3 identity tool in the world, used by billions every day. Civic was co-founded in 2015 by Vinny Lingham and Jonathan Smith.

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Civic (CVC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Civic (CVC) 的其他問題

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CVC 兌換爲當地貨幣

1 CVC 兌換 AUD
A$0.2783904
1 CVC 兌換 GBP
0.13745526
1 CVC 兌換 EUR
0.16703424
1 CVC 兌換 USD
$0.173994
1 CVC 兌換 MYR
RM0.782973
1 CVC 兌換 TRY
6.10196958
1 CVC 兌換 JPY
¥27.31009824
1 CVC 兌換 RUB
17.99271954
1 CVC 兌換 INR
14.81384916
1 CVC 兌換 IDR
Rp2,852.36019936
1 CVC 兌換 PHP
10.2743457
1 CVC 兌換 EGP
￡E.8.85977448
1 CVC 兌換 BRL
R$1.0961622
1 CVC 兌換 CAD
C$0.24881142
1 CVC 兌換 BDT
20.792283
1 CVC 兌換 NGN
270.5954688
1 CVC 兌換 UAH
7.30252818
1 CVC 兌換 VES
Bs8.6997
1 CVC 兌換 PKR
Rs48.41209056
1 CVC 兌換 KZT
90.95188362
1 CVC 兌換 THB
฿5.99931312
1 CVC 兌換 TWD
NT$5.67916416
1 CVC 兌換 CHF
Fr0.15485466
1 CVC 兌換 HKD
HK$1.35193338
1 CVC 兌換 MAD
.د.م1.73646012