City Tycoon Games 圖標

City Tycoon Games 價格 (CTG)

USD

City Tycoon Games (CTG) 實時價格圖表

$0.245607
$0.245607$0.245607
-2.10%(1D)

今天 City Tycoon Games (CTG) 的價格

今天 City Tycoon Games (CTG) 的實時價格爲 0.245489 USD。目前其市值爲 $ 2.95M USD。CTG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
City Tycoon Games 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 40.62K USD
- City Tycoon Games 當天價格變化爲 -2.24%
- 其循環供應量爲 12.00M USD

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City Tycoon Games (CTG) 價格表現 USD

今天內，City Tycoon Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0056253467089663
在過去30天內，City Tycoon Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0283812778
在過去60天內，City Tycoon Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1213953661
在過去90天內，City Tycoon Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.09261035052996676

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0056253467089663-2.24%
30天$ +0.0283812778+11.56%
60天$ +0.1213953661+49.45%
90天$ +0.09261035052996676+60.58%

City Tycoon Games (CTG) 價格分析

City Tycoon Games 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.237094
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$ 0.252735
$ 0.252735$ 0.252735

$ 0.675682
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+0.50%

-2.24%

+1.40%

City Tycoon Games (CTG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M

$ 40.62K
$ 40.62K$ 40.62K

12.00M
12.00M 12.00M

什麼是City Tycoon Games (CTG)

City Tycoon Games is a Simulation Game where anyone can earn tokens through skilled gameplay. Players can obtain rewards through daily activities, limited-time activities and trading market. The rewards include a small amount of tokens.

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City Tycoon Games (CTG) 資源

官網

大家還在問：關於 City Tycoon Games (CTG) 的其他問題

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CTG 兌換爲當地貨幣

1 CTG 兌換 AUD
A$0.3927824
1 CTG 兌換 GBP
0.19393631
1 CTG 兌換 EUR
0.23566944
1 CTG 兌換 USD
$0.245489
1 CTG 兌換 MYR
RM1.1047005
1 CTG 兌換 TRY
8.60929923
1 CTG 兌換 JPY
¥38.53195344
1 CTG 兌換 RUB
25.38601749
1 CTG 兌換 INR
20.90093346
1 CTG 兌換 IDR
Rp4,024.40919216
1 CTG 兌換 PHP
14.49612545
1 CTG 兌換 EGP
￡E.12.50029988
1 CTG 兌換 BRL
R$1.5465807
1 CTG 兌換 CAD
C$0.35104927
1 CTG 兌換 BDT
29.3359355
1 CTG 兌換 NGN
381.7844928
1 CTG 兌換 UAH
10.30317333
1 CTG 兌換 VES
Bs12.27445
1 CTG 兌換 PKR
Rs68.30485936
1 CTG 兌換 KZT
128.32446497
1 CTG 兌換 THB
฿8.46446072
1 CTG 兌換 TWD
NT$8.01276096
1 CTG 兌換 CHF
Fr0.21848521
1 CTG 兌換 HKD
HK$1.90744953
1 CTG 兌換 MAD
.د.م2.44998022