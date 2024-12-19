City Tycoon Games 價格 (CTG)
今天 City Tycoon Games (CTG) 的實時價格爲 0.245489 USD。目前其市值爲 $ 2.95M USD。CTG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
City Tycoon Games 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 40.62K USD
- City Tycoon Games 當天價格變化爲 -2.24%
- 其循環供應量爲 12.00M USD
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今天內，City Tycoon Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0056253467089663。
在過去30天內，City Tycoon Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0283812778。
在過去60天內，City Tycoon Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1213953661。
在過去90天內，City Tycoon Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.09261035052996676。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0056253467089663
|-2.24%
|30天
|$ +0.0283812778
|+11.56%
|60天
|$ +0.1213953661
|+49.45%
|90天
|$ +0.09261035052996676
|+60.58%
City Tycoon Games 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.50%
-2.24%
+1.40%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
City Tycoon Games is a Simulation Game where anyone can earn tokens through skilled gameplay. Players can obtain rewards through daily activities, limited-time activities and trading market. The rewards include a small amount of tokens.
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|1 CTG 兌換 AUD
A$0.3927824
|1 CTG 兌換 GBP
￡0.19393631
|1 CTG 兌換 EUR
€0.23566944
|1 CTG 兌換 USD
$0.245489
|1 CTG 兌換 MYR
RM1.1047005
|1 CTG 兌換 TRY
₺8.60929923
|1 CTG 兌換 JPY
¥38.53195344
|1 CTG 兌換 RUB
₽25.38601749
|1 CTG 兌換 INR
₹20.90093346
|1 CTG 兌換 IDR
Rp4,024.40919216
|1 CTG 兌換 PHP
₱14.49612545
|1 CTG 兌換 EGP
￡E.12.50029988
|1 CTG 兌換 BRL
R$1.5465807
|1 CTG 兌換 CAD
C$0.35104927
|1 CTG 兌換 BDT
৳29.3359355
|1 CTG 兌換 NGN
₦381.7844928
|1 CTG 兌換 UAH
₴10.30317333
|1 CTG 兌換 VES
Bs12.27445
|1 CTG 兌換 PKR
Rs68.30485936
|1 CTG 兌換 KZT
₸128.32446497
|1 CTG 兌換 THB
฿8.46446072
|1 CTG 兌換 TWD
NT$8.01276096
|1 CTG 兌換 CHF
Fr0.21848521
|1 CTG 兌換 HKD
HK$1.90744953
|1 CTG 兌換 MAD
.د.م2.44998022