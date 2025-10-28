Cisco xStock（CSCOX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 70.48 $ 70.48 $ 70.48 24H最低價 $ 71.06 $ 71.06 $ 71.06 24H最高價 24H最低價 $ 70.48$ 70.48 $ 70.48 24H最高價 $ 71.06$ 71.06 $ 71.06 歷史最高 $ 72.42$ 72.42 $ 72.42 最低價 $ 65.89$ 65.89 $ 65.89 漲跌幅（1H） +0.47% 漲跌幅（1D） +0.64% 漲跌幅（7D） +0.98% 漲跌幅（7D） +0.98%

Cisco xStock（CSCOX）目前實時價格為 $71.05。過去 24 小時內，CSCOX 的交易價格在 $ 70.48 至 $ 71.06 之間波動，市場活躍度顯著。CSCOX 的歷史最高價為 $ 72.42，歷史最低價為 $ 65.89。

從短期表現來看，CSCOX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.47%，過去 24 小時內變動為 +0.64%，過去 7 天內累計變動為 +0.98%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Cisco xStock（CSCOX）市場資訊

市值 $ 180.35K$ 180.35K $ 180.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M 流通量 2.54K 2.54K 2.54K 總供應量 28,220.20659668 28,220.20659668 28,220.20659668

Cisco xStock 的目前市值為 $ 180.35K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CSCOX 的流通量為 2.54K，總供應量是 28220.20659668，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.01M。