CIRI Coin 圖標

CIRI Coin 價格 (CIRI)

USD

CIRI Coin (CIRI) 實時價格圖表

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今天 CIRI Coin (CIRI) 的價格

今天 CIRI Coin (CIRI) 的實時價格爲 0.199936 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CIRI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CIRI Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.76 USD
- CIRI Coin 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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CIRI Coin (CIRI) 價格表現 USD

今天內，CIRI Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，CIRI Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001876999
在過去60天內，CIRI Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0411908946
在過去90天內，CIRI Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1528018474477003

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0001876999-0.09%
60天$ -0.0411908946-20.60%
90天$ -0.1528018474477003-43.31%

CIRI Coin (CIRI) 價格分析

CIRI Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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CIRI Coin (CIRI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是CIRI Coin (CIRI)

CIRI Coin is the cryptocurrency used in the privacy-driven CIRI ecosystem. Through cutting-edge cryptography, encrypted messaging, and private key management, CIRI keeps messages and transactions confidential.

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CIRI Coin (CIRI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 CIRI Coin (CIRI) 的其他問題

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CIRI 兌換爲當地貨幣

1 CIRI 兌換 AUD
A$0.32389632
1 CIRI 兌換 GBP
0.16194816
1 CIRI 兌換 EUR
0.19393792
1 CIRI 兌換 USD
$0.199936
1 CIRI 兌換 MYR
RM0.89771264
1 CIRI 兌換 TRY
7.08173312
1 CIRI 兌換 JPY
¥31.52390912
1 CIRI 兌換 RUB
20.31949568
1 CIRI 兌換 INR
17.23248384
1 CIRI 兌換 IDR
Rp3,277.63881984
1 CIRI 兌換 PHP
11.796224
1 CIRI 兌換 EGP
￡E.10.10276608
1 CIRI 兌換 BRL
R$1.22360832
1 CIRI 兌換 CAD
C$0.28790784
1 CIRI 兌換 BDT
24.38819328
1 CIRI 兌換 NGN
309.97677568
1 CIRI 兌換 UAH
8.45329408
1 CIRI 兌換 VES
Bs10.596608
1 CIRI 兌換 PKR
Rs55.67617792
1 CIRI 兌換 KZT
105.5062272
1 CIRI 兌換 THB
฿6.93378048
1 CIRI 兌換 TWD
NT$6.61988096
1 CIRI 兌換 CHF
Fr0.18194176
1 CIRI 兌換 HKD
HK$1.55550208
1 CIRI 兌換 MAD
.د.م2.00735744