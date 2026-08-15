Circuit LLM 今日價格

Circuit LLM (CIRC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.98%。目前 CIRC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CIRC。

Circuit LLM 目前市值在 $ 14,526.78 排名第 #-，流通供應量為 989.98M CIRC。過去 24 小時內，CIRC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CIRC 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 -13.60%。過去一天，總交易量達到 --。

Circuit LLM（CIRC）市場資訊

市值 $ 14.53K$ 14.53K $ 14.53K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.67K$ 14.67K $ 14.67K 流通量 989.98M 989.98M 989.98M 總供應量 999,977,746.595403 999,977,746.595403 999,977,746.595403

Circuit LLM 的目前市值為 $ 14.53K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CIRC 的流通量為 989.98M，總供應量是 999977746.595403，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.67K。