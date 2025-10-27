Cicada Finance（LTCIC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00226797 $ 0.00226797 $ 0.00226797 24H最低價 $ 0.00232383 $ 0.00232383 $ 0.00232383 24H最高價 24H最低價 $ 0.00226797$ 0.00226797 $ 0.00226797 24H最高價 $ 0.00232383$ 0.00232383 $ 0.00232383 歷史最高 $ 0.00289418$ 0.00289418 $ 0.00289418 最低價 $ 0.00209182$ 0.00209182 $ 0.00209182 漲跌幅（1H） +0.86% 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -1.22% 漲跌幅（7D） -1.22%

Cicada Finance（LTCIC）目前實時價格為 $0.00229057。過去 24 小時內，LTCIC 的交易價格在 $ 0.00226797 至 $ 0.00232383 之間波動，市場活躍度顯著。LTCIC 的歷史最高價為 $ 0.00289418，歷史最低價為 $ 0.00209182。

從短期表現來看，LTCIC 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.86%，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -1.22%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Cicada Finance（LTCIC）市場資訊

市值 $ 5.97M$ 5.97M $ 5.97M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.91M$ 22.91M $ 22.91M 流通量 2.61B 2.61B 2.61B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Cicada Finance 的目前市值為 $ 5.97M, 它過去 24 小時的交易量為 --。LTCIC 的流通量為 2.61B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.91M。